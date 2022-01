Carla Moreau et Kevin Guedj quittent Shauna Events, Magali Berdah en colère ? Elle réagit

Du côté des influenceurs, c'est un peu la valse des agences depuis quelques mois. Alors que Jazz Correia a quitté We Events pour Shauna Events, Julien Tanti et Manon Marsault ont fait le contraire. Et aujourd'hui, ce sont deux autres candidats de télé-réalité qui ont décidé de changer d'agence.

Ciao Shauna Events, bonjour We Events pour Carla et Kevin

Sur leurs comptes Instagram, Carla Moreau et Kevin Guedj ont annoncé leur départ de Shauna Events ce mardi 11 janvier 2022. Après six ans de collaboration avec Magali Berdah et ses équipes, les stars de La Mif ont décidé de tourner la page afin de mettre en place de nouveaux projets. Dans leurs stories, les deux amoureux ont assuré que ce départ n'avait pas de lien avec de possibles tensions entre eux et Magali Berdah. "Ça fait des années que nous sommes avec Magali avec qui ça se passe super bien, ça s'est super bien passé pendant des années, on a été très contents du travail qui a été effectué." a assuré Kevin Guedj qui explique tout simplement avoir "décidé de sortir de [notre] zone de confort.".

De son côté, Carla Moreau a confié que Wesley, qui gère WeEvents, l'avait approché depuis "pas mal de temps" pour rejoindre son agence. "Je pense qu'on arrive à la fin de notre collaboration (avec Shauna Events, ndlr). J'avais besoin de me challenger et de partir pour voir comment est le boulot ailleurs." avoue la candidate qui a quitté les Marseillais.

"Des fois, on a des attentes différentes"

De son côté, Magali Berdah a réagi suite à l'annonce de ce départ et assure aller "très très bien". "Il faut que vous compreniez que des fois, on a des attentes différentes. Il y a des influenceurs qui veulent faire autre chose, qui veulent faire autrement. Et puis, il y a nous, l'agence, on a envie de faire autre chose et des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Tout simplement quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, la vie continue pour tout le monde." a-t-elle expliqué, assurant qu'elle souhaite "que du bonheur" au couple. Pas de drama donc.