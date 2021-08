Captain America 4 : un film confirmé avec Sam Wilson (Anthony Mackie) en héros, sans Steve Rogers

Suite au succès de Falcon et le Soldat de l'hiver, disponible sur Disney+, Marvel vient de prendre une grande décision. Là où cette mini-série a permis à Sam Wilson d'accepter son destin de porteur du plus célèbre bouclier du cinéma (on le rappelle, Steve Rogers a pris sa retraite lors de Avengers Endgame), le désormais ex-Falcon apparaîtra prochainement au cinéma en tant que Captain America dans un 4ème film de la saga.

Captain America 4 officiellement lancé

C'est Deadline qui a confirmé la nouvelle, Anthony Mackie "a trouvé un accord" avec le studio afin d'être le nouveau héros du prochain film Captain America 4. Un projet prometteur, mais encore secret. Le site américain l'a en effet précisé, Marvel n'a toujours pas dévoilé le moindre détail sur l'histoire et sur ce que représentera ce film pour l'avenir du MCU. De fait, en plus d'une date de sortie inconnue, on ne sait même pas si Sebastian Stan, autre star de la série de Disney+, reprendra son rôle de Bucky.

Seule certitude à l'heure actuelle, le scénario de ce Captain America 4 sera écrit par Malcolm Spellman et Dalan Musson. Ces noms vous disent quelque chose ? C'est normal, le duo est à l'origine de la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Un choix intelligent de la part de Marvel, qui nous assure ainsi une réelle continuité dans le ton et l'évolution du personnage.

Un projet sans lien avec Chris Evans

Pour l'anecdote, si ce nouveau projet nous fait comprendre qu'il est finalement impératif de regarder les séries Marvel sur Disney+ afin d'être à jour vis-à-vis de la suite du MCU (si vous n'avez pas encore vu Loki ou WandaVision, dépêchez-vous de le faire au risque d'être largué devant le prochain film Doctor Strange 2), celui-ci ne serait pas en lien avec le possible nouveau projet de Chris Evans.

Depuis quelques mois maintenant, une rumeur laisse entendre que l'acteur serait sur le point de retrouver son personnage de Steve Rogers au cinéma. Or, à en croire le site, si ce 4ème épisode de la saga Captain America serait idéal pour le remettre en scène d'une façon ou d'une autre, il n'aurait en réalité rien à voir "avec le projet top-secret" préparé en coulisses. Traduction ? Les prochaines années pourraient donc voir 2 Captain America au cinéma...