Candice Accola enceinte : la star de The Vampire Diaries et After attend son deuxième enfant

La famille de The Vampire Diaries va s'agrandir d'ici quelques mois. Eh oui, Claire Holt qui jouait Rebekah n'est pas la seule star du show qui va pouponner prochainement. Candice Accola (ou Candice King, son nouveau nom depuis qu'elle a épousé son amoureux) a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans dans son podcast co-animé avec Kayla Ewell (aka Vicki Donovan dans TVD).

Candice Accola annonce sa grossesse

Depuis la fin de The Vampire Diaries en 2017, Candice Accola a limité ses apparitions devant les caméras. On a pu la voir dans plusieurs épisodes de la dernière saison de The Originals où Caroline retrouvait Klaus (Joseph Morgan) ainsi que dans un épisode de la comédie The Orville. Prochainement, elle revient au cinéma cette fois dans After - Chapitre 2 où elle jouera Kimberly Vance. Vous ne le savez peut-être pas mais elle anime aussi le podcast Directionally Challenged en compagnie de son amie Kayla Ewell.

C'est dans un épisode mis en ligne ce lundi 17 août que l'ex-interprète de Caroline Forbes a dévoilé sa seconde grossesse. "Il y a une chose que je n'ai pas partagé dans ce podcast et c'est que je suis enceinte (...) Je suis enceinte d'un peu plus de cinq mois donc depuis le tout début de la quarantaine et c'est tout ce que 2020 nous a apporté cette année. C'est une aventure" a confié l'actrice qui explique aussi pourquoi elle n'avait pas annoncé la nouvelle auparavant. "Je suis quelqu'un qui aime garder ma grossesse pour moi et pour mon mari, nos amis et notre famille jusqu'à ce que je me sente assez à l'aise et sûre que je suis à un stade où le bébé va bien et moi aussi. J'en suis là et c'est super" ajoute la star.

Déjà maman d'une petite fille

Candice Accola est mariée depuis 2014 avec le musicien Joe King du groupe The Fray qu'elle a rencontré en 2011. Le couple est déjà parents d'un petite Florence May née en janvier 2016. Joe King, lui, est aussi papa de deux filles nées d'une précédente relation. Candice Accola n'a pas révélé si elle attendait un petit garçon ou une petite fille.