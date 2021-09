Camila Cabello stressée avant son 1er date avec Shawn Mendes, "J'ai dû boire deux shots de tequila"

Camila Cabello est peut-être l'une des plus grandes stars de la planète, mais cela ne l'empêche pas d'être une personne comme tout le monde quand il s'agit d'amour. Aussi, la star de Cendrillon - le nouveau film d'Amazon Prime Video, l'a confessé auprès de James Corden, elle était stressée comme jamais à l'idée d'avoir un premier rendez-vous avec Shawn Mendes, son compagnon depuis maintenant 2 ans.

Un premier date très stressant pour Camila Cabello

"Je vous le jure, avant notre premier date avec Shawn, j'étais tellement nerveuse que j'ai dû boire deux shots de tequila et que j'ai passé mon temps à chanter en boucle la chanson Defying Gravity sous la douche" a révélé la chanteuse. La raison d'un tel stress ? Si les deux stars semblent faites pour être ensemble aujourd'hui, le moment où elles ont dû sauter le pas n'était pas le plus simple à vivre.

"On avait déjà fait un duo, on était amis, mais nous n'étions pas ensemble, a rappelé Camila Cabello. Donc quand il était sur le point de venir me rejoindre, j'étais si stressée que je n'étais pas capable d'assumer ce moment. Mon père était là et je lui ai dit, 'Verse-moi deux shots de tequila, fais-le !'"

La chanteuse coincée par la pression

Il faut dire aussi que Shawn Mendes et elle ne se sont pas facilités la tâche. A en croire l'actrice, ils se sont involontairement mis une énorme pression avant même de faire quoi que ce soit, "Avec Shawn, on parlait depuis deux semaines en mode 'Oh mon dieu, je suis tellement excitée de te voir', 'J'ai tellement hâte de pouvoir t'embrasser' et tous ces trucs."

Or, à force de teaser ce grand moment, l'importance de l'évènement a pris le dessus sur le plaisir, "Donc évidemment, il y avait énormément d'enjeux avant cette première fois. Je ne savais pas si je devais l'embrasser dès que je le voyais ou non... Je ne savais rien."

Tant de chansons d'amour chantées pour au final ne rien maîtriser dans ce domaine... Oui, les stars sont humaines !