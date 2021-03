Call of Duty 2021 : nom, date de sortie, intrigue... Les premières infos semblent se confirmer

Call of Duty 2021 : nom, date de sortie... Ce qu'il faut retenir

Alors que l'OMS recommande de jouer aux jeux vidéo, de nouvelles infos sur Call of Duty 2021 sont tombées. Après la sortie de Call of Duty : Black Ops Cold War, les gamers sont en effet déjà en attente du prochain opus. Et des premières infos viennent confirmer les fuites. Eurogamer a en effet confirmé les infos dévoilées par ModernWarzone.

ModernWarzone avait révélé que le nouveau Call of Duty s'appellerait Call of Duty WWII : Vanguard. Un nom de jeu vidéo qu'Eurogamer a confirmé. Cependant, le site a précisé que la version finale du titre serait Call of Duty : Vanguard. Et concernant la date de sortie, ce devrait bien être entre fin octobre 2021 et début novembre 2021, comme d'habitude.

Le site a aussi eu les mêmes infos concernant Sledgehammer Games (société de développement de jeux vidéo qui appartient à l'éditeur de jeux Activision). Sledgehammer Games devrait développer ce nouvel opus de Call of Duty (pour rappel, ils étaient à l'origine de Call of Duty : WWII sorti en 2017).