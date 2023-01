C'est la meilleure série de 2022, bonne nouvelle, vous pouvez la regarder gratuitement (et légalement)

Chaque année, on ne compte plus le nombre de séries qui sortent. Il faut dire que toutes plateformes confondues, il n'y a pas assez de temps dans une vie pour tout voir ! Alors à chaque fin d'année, vous faites peut-être comme nous : vous observez les tops publiés dans les médias et sur les réseaux pour voir si vous n'êtes pas passé à côté d'une pépite. Car ce n'est pas forcément les plus gros cartons de l'année qui sont en fait les meilleures séries.

>> C'est la meilleure série de science-fiction de l'année, mais presque personne ne la regarde <<

Pour 2022, plusieurs titres reviennent dans les tops publiés en ligne. Par exemple la série The Bear, dispo sur Disney+, qui raconte l'histoire d'un jeune cuisinier qui tente de sauver le restaurant de son frère au bord de la faillite. Autre série qui a beaucoup plu ? The White Lotus dont la saison 2 est disponible sur OCS et qui suit les employés et clients d'un hôtel de luxe. Mais une autre série a beaucoup fait parler sur le web et les réseaux, même si elle est passée un peu inaperçue auprès du grand public. Et ce n'est pas si étonnant puisqu'elle n'est dispo ni sur Netflix, ni sur Prime Vidéo, ni même sur Disney+.

Voici la meilleure série de 2022

Cette série, c'est Severance ! Elle a été diffusée entre février et avril 2022 et est composée de neuf épisodes. Et le pitch a de quoi intriguer. On y suit des employés de bureau travaillant pour Lumon Industries où un programme révolutionnaire a été lancé : les employés ont volontairement subi une dissociation qui permet de séparer les souvenirs privés des souvenirs professionnels. A l'aide d'une puce introduite dans le cerveau, chacun oublie complètement sa vie privée quand il est dans l'entreprise, et inversement. Côté casting, on retrouve Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, John Turturro ou encore Patricia Arquette.

Avec ses effets visuels et son histoire qui fait flipper, Severance a mis tout le monde (ou presque) à ses pieds. Le site Metacritic qui rassemble les critiques professionnelles l'a élue meilleure série de l'année 2022 devant la dernière saison de Better Call Saul ou Andor. Les spectateurs d'Allociné l'ont aussi propulsée à la première place du top des meilleures séries de 2022, comme de nombreux professionnels ou anonymes sur les réseaux sociaux.

Où la voir ?

Même si elle n'est pas disponible sur Netflix, Prime Vidéo ou Disney+, Severance est bien disponible en toute légalité en France ! La série est en fait une production Apple TV+, qui prépare actuellement la saison 2 de la série ! L'abonnement à la plateforme vous coûtera 6,99€ par mois mais vous avez aussi un essai de 7 jours gratuits !

Et pendant que vous y êtes, vous pourrez découvrir d'autres bijoux sériels sur Apple TV+ comme For All Mankind sur la conquête de l'espace, la comédie Ted Lasso sur le football, la série dramatique The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sur les coulisses d'une matinale, Black Bird avec Taron Egerton ou encore le film Coda, remake de La Famille Bélier, Oscar du meilleur film en 2022.