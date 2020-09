Brutus vs César 2 et 3 : des suites déjà prévues ? Kheiron en rêve, "J'ai plein d'idées" (Interview)

C'est sur Amazon Prime Video que Kheiron a dévoilé Brutus vs César, son tout nouveau film. Au programme ? Une comédie historique ambitieuse avec décors et costumes impressionnants et une réécriture de l'histoire déjantée. Dans ce film, Brutus (Kheiron) se voit ainsi confier une lourde tâche, celle de tuer César (Ramzy Bédia), son père. Une mission trop compliquée pour un naïf comme lui qui va finalement découvrir l'amour du côté... des gaulois.

Kheiron assume la comparaison

A quelques semaines de la sortie de Kaamelott - Premier Volet, Brutus vs César a tout d'une mise en bouche parfaite pour nous détendre et nous mettre dans l'ambiance. Et comme nous l'a confié l'acteur/réalisateur lors d'une interview, il assume pleinement les comparaisons avec la série d'M6 ou la saga Astérix, "Ça ne me gêne pas parce que ce sont deux franchises incroyables. J'adore les gens qui arrivent à créer des univers. Que ce soit Uderzo, Goscinny ou Alexandre Astier, ce sont trois génies, tout simplement".

Cependant, s'il accepte avec plaisir la comparaison, "Astérix c'est la BD la plus lue en Europe ou au monde. Donc qui je suis pour dire 'Non, ne me comparez pas !' C'est normal, on est en France, c'est un Gaulois", Kheiron souhaite avant tout que les spectateurs gardent l'esprit ouvert durant leur visionnage, "Brutus c'est autre chose, c'est mon énergie, mon oeuvre. J'essaie de ne pas ressembler ni à Astérix, ni à Kaamelott. Le meilleur moyen de rendre hommage à une oeuvre que tu aimes, c'est de t'éloigner de ce qu'ils ont fait pour proposer autre chose."

Des suites de Brutus vs César déjà prévues ?

Et pour ce faire, Kheiron a un plan : afin de se détacher de ces deux oeuvres mythiques, il souhaite construire son propre univers. Oui, quelques jours seulement après la mise en ligne de Brutus vs César, le comédien rêve déjà d'aller encore plus loin, "Je le dis très sincèrement, oui [une suite est possible]. Si je ne fais pas de 2, c'est effectivement parce que le 1 n'aurait pas marché. Mais moi j'aimerais que le 1 marche, parce que j'ai envie de faire un 2, mais pas seulement un 2..."

A l'écouter, Kheiron a déjà tout prévu et voit extrêmement loin avec cette franchise, "J'ai envie qu'il y ait une suite et de la proposer au public. J'ai plein d'idées. Il y a une vingtaine de personnages, une vingtaine de comédiens qui sont venus aussi parce que je leur ai parlé du développement de leur personnage sur la suite... C'est vraiment un univers que je veux créer avec ces gens-là." On croise les doigts pour lui.

