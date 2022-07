Bruno (Mariés au premier regard 2022) : sa soeur Carine détestée du public, il tacle la production : "Là vous abusez !"

Mariés au premier regard 2022 a été un carton côté audiences, un peu moins du côté du bilan des candidats. En effet, seulement deux couples sur sept sont encore ensemble aujourd'hui. Parmi eux, on retrouve Alicia et Bruno. Les deux mariés ont connu un véritable coup de foudre le jour de leur mariage et sont rapidement devenus les chouchous des téléspectateurs. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde... Dès le premier épisode, Carine, la soeur du marié a été détestée par les téléspectateurs. Sa possessivité et ses paroles n'ont pas du tout plu au public. Carine a même été victime de harcèlement sur les réseaux.

Bruno défend encore Carine

Dans une interview accordée à Gossip Room, Bruno a tenu à mettre les chose au clair concernant sa soeur. "C'est vrai que ma soeur, pendant le mariage, a eu des moments où elle a été un peu plus fragile, où elle a pleuré. Mais elle est la personne qui a été de mon côté lors de l'annonce à mes parents et qui m'a poussé à faire cette expérience", déclare celui qui avait déjà défendu Carine par le passé, avant d'ajouter : "Pendant l'épisode, on a l'impression qu'elle pleure tout le mariage alors que ce n'est pas le cas. Elle a dansé et m'a fait un discours magnifique. Je ne la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour moi."

"Là, vous abusez !"

En regardant les épisodes, Bruno n'a pas du tout apprécié l'image que la production de l'émission, dont Estelle Dossin nous a dévoilé les coulisses, a donné de sa soeur. Il n'a d'ailleurs pas hésité à se plaindre auprès de la prod.

"Par rapport au montage de ma soeur, sur le moment, je leur en ai voulu. Forcément, je leur en ai parlé. Je leur ai dit : 'Là, vous abusez !'". "Malgré les montages, malgré les non-dits, malgré les images qui n'ont pas été diffusées, qui peuvent donner lieu à des sous-entendus ou qui peuvent être mal perçues à la télé parce qu'il manque des fragments d'images, je ne peux pas leur en vouloir plus que ça. La finalité du programme c'est de rencontrer la femme de sa vie. Et ça a été le cas", conclut Bruno.