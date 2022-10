Britney Spears nue pour "l'acte législatif de [sa] chatte" : personne n'y comprend rien, à part qu'elle ne parle pas de l'animal

De nombreux internautes ont critiqué Britney Spears de s'exhiber à poil alors qu'elle est maman de deux enfants (ses fils Sean Federline et Jayden James Federline qu'elle avait eus avec son ex Kevin Federline). "S'il te plaît, dis-moi que ton compte a été piraté. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire dans ta vie en ce moment et pourtant c'est ça que tu choisis ?", "Pourquoi ressentez-vous le besoin de vous exposer au monde ? Qu'en est-il de vos enfants et de la façon dont cela les affecte ? Je suis triste pour vos enfants et pour le fait que vous pensiez avoir besoin de ce genre d'attention", "Vous avez des fils. Pense à eux avant de poster", "J'ai l'impression que quelqu'un contrôle encore ses réseaux sociaux / la fait mal paraître dans le but de rétablir la tutelle", "Comment quelqu'un peut-il se perdre de cette façon ? Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'argent, pourquoi vous déshabillez-vous pour tout le monde sur les médias sociaux ? Fais-le pour toi et ton couple en privé", ou encore "C'est pour ça que la mise sous tutelle était une bonne chose" ont commenté les twittos.

Ses fans la défendent : "Elle fait ce qui la rend heureuse"

L'artiste qui a repris sa vie en mains et qui s'est mariée à Sam Asghari a aussi pu compter sur le soutien de ses fans. Ils ont défendu le nude de Britney Spears : "Elle reprend son pouvoir. Cette femme a été sexualisée par l'industrie, les managers & ses propres parents pendant des années et le monde entier a avalé tout ça. Maintenant elle prend le contrôle de sa propre sexualité/pouvoir", "On dirait qu'elle fait ce qui la rend heureuse et ça énerve les gens comme vous", "Vous tous, les détracteurs, vous devez arrêter de haïr. Britney est très bien. Si elle veut montrer ce que Dieu lui a donné, c'est son affaire. Vous n'aimez pas ça ? Retirez votre soutien et bloquez-la. C'est aussi simple que ça", "Nous avons JLo aussi qui pose nue pour que tout le monde la voie, tout en vendant sa marque (avec un minimum de critiques), LAISSEZ BRITNEY TRANQUILLE !!!".