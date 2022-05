Britney Spears : nouvelles photos nues de la tête aux pieds sur Instagram, ses fans inquiets

Les internautes mitigés face à la photo

Alors qu'à la rédac on ne peut s'empêcher d'imaginer la possible tête du voisin qui arrosait ses plantes au même moment, certains internautes ont rapidement fait part de leurs inquiétudes. Là où une partie de ses fans était évidemment heureuse en découvrant ces clichés, "Une telle photo gratuite ? Fais-nous payer !", "Tu es magnifique Brit. Tu es une femme tellement forte et libre", une autre n'a pas caché sa stupéfaction.

"Tellement triste. Britney a besoin d'aide. C'est décevant de voir certains de ses fans la nourrir de retours positifs pour encourager de tels posts", "Elle prouve encore et encore qu'elle a besoin d'être suivie. Ceux qui pensent qu'elle est dans un état normal sont perdus", "Britney, bordel, qu'est-ce qui se passe ? Ca ne va pas ? Parle nous", "Quelque chose ne va pas avec elle", "Des personnes qui l'aiment ne la laisseraient pas poster de telles photos. Elles semblent forcées, comme pour un trafic", peut-on notamment lire dans les commentaires. Quelques voix se révèlent néanmoins plus mesurées, "Je pense que l'on s'inquiète tous pour elle, mais dans le même temps, elle n'avait pas été aussi libre depuis une éternité. Je suis juste heureuse qu'elle soit de nouveau en total contrôle de sa vie et qu'elle puisse faire ses choix sans avoir quelqu'un par-dessus son épaule".

Pour l'heure, Britney Spears n'a pas encore réagi à ces retours, mais il ne fait aucun doute que les prochains posts de la star seront analysés comme jamais.