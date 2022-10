Britney Spears entièrement nue sur une plage publique, les touristes prennent un coup de chaud

Cela fait désormais un an que Britney Spears est libérée de la tutelle de son père qui avait été mise en place en 2008. Et depuis, la chanteuse de 40 ans profite de la vie comme jamais. Soulagée de ne plus être exploitée et d'avoir enfin le contrôle sur sa propre existence, la star a en effet profité de ces derniers mois pour régler ses comptes avec ses proches, se marier en secret avec Sam Asghari et surtout... poster le contenu qu'elle souhaite sur ses réseaux sociaux.

Britney Spears toujours plus nue et sexy

Aussi, il ne se passe désormais pas une semaine (ou presque) sans que Britney Spears ne mette en avant sa passion pour le nu. Après avoir vu sa famille exercer un contrôle jusque dans ses relations intimes pendant des années, la chanteuse est aujourd'hui bien décidée à se réapproprier son corps et n'hésite donc jamais à le dévoiler sous toutes ses formes à travers quelques photos sexy.

Dernière preuve en date ? Ce mercredi 5 octobre 2022, elle a profité d'un peu de temps libre sur ses vacances à Hawaï pour envoyer un petit coucou à ses fans. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, elle est donc apparue totalement nue sur la plage, au bord de l'eau, avec des petits emojis coeurs utilisés pour cacher ses tétons et son pubis.

Un photoshoot improvisé qui a dû offrir des souvenirs inattendus aux quelques touristes qui étaient présents un peu plus loin sur le sable, et qui l'a fortement amusée si l'on se fie à son sourire. Et c'est bien là le principal. On espère juste qu'elle n'avait pas oublié sa crème solaire.