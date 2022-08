Britney Spears plus en contact avec ses enfants à cause de ses photos nues ? Elle réplique après les propos de son ex

On a parfois tendance à l'oublier mais Britney Spears est maman de deux ados : son fils aîné, Sean Preston, a 16 ans et son cadet, Jayden James, en a 15. Les deux garçons vivent depuis des années avec leur père, Kevin Federline, et les relations entre la chanteuse et ses enfants seraient plutôt tendues.

"Ils ont décidé de ne pas la voir"

Dans une interview donnée au Daily Mail, Kevin Federline a évoqué la relation entre Britney et ses deux fils... et ce n'est pas trop la joie. "Les garçons ont décidé de ne pas la voir en ce moment. Ça fait des mois qu'ils ne l'ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage" a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas tout. Evoquant les raisons de cet éloignement, l'ex de la pop star a expliqué qu'il serait en partie dû aux photos dénudées postées par Britney sur Instagram. "Peut-être que c'est juste une autre façon pour elle de s'exprimer mais ça ne change pas le fait que ça a un impact sur eux. C'est difficile" a-t-il expliqué.

Britney Spears réplique

Des propos qui n'ont pas amusé Britney Spears. Après la publication de l'interview, elle n'a pas hésité à répliquer via Instagram, d'abord en stories puis avec un post. "Cela m'attriste d'entendre que mon ex-mari a décidé de parler de la relation entre moi et mes enfants... Comme on le sait, élever des ados n'est facile pour personne... Cela me préoccupe que la raison évoquée est mon Instagram. Tout cela a commencé bien avant Instagram. Je leur ai tout donné. Je n'ai qu'un mot : ça fait mal." a–t-elle posté dans un premier temps.