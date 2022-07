Tiens, revoilà Britney Spears nue sur Instagram, et on ne comprend toujours pas le délire derrière

Pas besoin d'aller sur Google et de taper "Britney Spears nue" pour avoir droit à des photos sexy de la chanteuse. Après avoir été sous la tutelle de son père pendant 13 longues années, Britney est free, dans tous les sens du terme. Et une de ses façons de profiter de sa liberté passe par le partage sur son compte Instagram de photos ou vidéos d'elle nue. Un choix qui lui appartient et à propos duquel les avis des uns et des autres n'ont aucune place.

Ce 21 juillet, celle qui s'est récemment mariée à Sam Asghari entre deux dramas a remis ça avec une série de plusieurs photos d'elle à Londres, les seins à l'air sur un lit, parfois cachés par le matelas ou maintenus entre ses mains. En bas, un tout petit peu plus de tissu avec un string vert. Et si vous vous demandez comment reproduire la même pose chez vous, Britbrit partage sa technique. Alors qu'elle nous indique hésiter entre un thé et un café, elle précise "J'ai tenu mon téléphone avec un livre et une télécommande pour filmer ça". Malin. Passant du coq à l'âne, elle nous demande aussi quand aura lieu Halloween... Un indice sur son prochain single ou un simple délire difficile à suivre ?