Borat 2 : une suite tournée en secret ? Pourquoi c'est une très bonne nouvelle

Un humour qui intrigue

Tout cela nous amène à un point très important, qui nous questionne fortement : comment Sacha Baron Cohen arriverait-il à gérer l'humour et la particularité d'un personnage comme Borat ? 2020 n'est plus 2006 et certains niveaux de blagues - même sous prétexte de la satire ou de la critique, pourraient ne plus passer aussi facilement aujourd'hui, d'autant plus si des thèmes comme le harcèlement ou le racisme sont véritablement abordés. De fait, quand on connait le talent du comédien, on a hâte de voir sous quel angle et avec quelle maîtrise l'humour serait présenté ici. Un personnage comme Borat représente un défi immense pour un humoriste, ce qui peut soit donner vie à un résultat grandiose ou alors totalement hors-sujet. Une prise de risques qui nous attire forcément !