Bonne nouvelle ou grosse erreur ? Les Simpson (encore) renouvelée pour deux saisons, il est temps de faire le bilan de cette série culte

Les Simpson va-t-elle tous nous enterrer ? Si la question pouvait surprendre au début des années 90, elle n'a plus rien d'improbable aujourd'hui. Après avoir déjà battu de nombreux records de longévité aux USA, le parcours télé de cette série d'animation historique est encore loin d'être terminé.

Les Simpson encore renouvelée, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Ce jeudi 26 janvier 2023, la Fox a en effet profité d'un communiqué de presse pour annoncer une bonne nouvelle : tandis que Les Griffin a été renouvelée pour des saisons 22 et 23 et que Bob's Burgers reviendra pour des saisons 14 et 15, Les Simpson est quant à elle assurée de rester sur nos écrans encore deux années supplémentaires, jusqu'en 2025, ce qui portera (au moins) son total à 36 saisons.

Un renouvellement aussi important qu'hallucinant pour cette comédie lancée en 1989, qui permet à Al Jean de voir les choses en grand. Sur Twitter, le showrunneur emblématique de la série a fêté la nouvelle en déclarant : "Les rumeurs sont vraies, [on va atteindre] les 800 épisodes. Prochaine étape, les 1000 épisodes". Mais au fait, cette commande d'une quarantaine d'épisodes supplémentaires est-elle véritablement une bonne nouvelle ? C'est l'heure de faire le point.

Le débat est lancé...

Oui, c'est une bonne nouvelle car... ça nous assure que le monde sera encore entier en 2025. Là où la série se distingue régulièrement pour sa capacité à prédire le futur, il aurait été inquiétant de ne plus la voir parler de l'avenir à une époque marquée par des épidémies, crises climatiques et guerres dans le monde. Cela aurait pu laisser entendre qu'il n'y avait plus rien à prédire. C'est bon, on a encore deux ans de répit !

Non, c'est une mauvaise nouvelle car... plus il y a d'épisodes, plus Homer mange de Donuts et boit de la bière et plus... il se rapproche fatalement d'une crise cardiaque assurée ! #SauvezHomer

Oui, c'est une bonne nouvelle car... les gens relous ne pourront plus dire "c'était mieux avant" en parlant de la série. Avec autant de saisons et d'épisodes au compteur, on ne sait plus quand et où c'était mieux ou moins bien ou nul ou... Bref, tout est flou désormais et notre mémoire nous joue des tours. Malin !

Non, c'est une mauvaise nouvelle car... on a pitié pour Milhouse. Le pauvre est actuellement assuré d'être friendzoné par Lisa pendant encore 40 épisodes. Le supplice devient terrible à suivre...