"On y a déjà pensé" : bientôt un spin-off des Simpson après 34 saisons ? Le showrunner Al Jean nous dit tout (exclu)

Depuis les débuts de la série Les Simpson en 1989, les créateurs auraient mis en scène plus de 3500 personnages différents. Parmi eux, près de 150 habitants de Springfield seraient régulièrement présents à l'écran autour d'Homer, Marge, Bart, Maggie et Lisa. Un casting monstrueux qui implique autant les personnages en arrière-plan que les guest-stars invités pour faire le show (découvrez les coulisses de ces collaborations ici), qui pose alors une question : ce nombre hallucinant a-t-il déjà motivé les équipes à créer un spin-off ?

Un spin-off possible pour Les Simpson ?

Ca tombe bien, à l'occasion de la sortie sur Disney+ du court-métrage Les Simpson rencontrent la famille Bocelli - Feliz Navidad, Purebreak a eu la chance de pouvoir interviewer en exclusivité Al Jean, le producteur historique de la comédie. Et à cet effet, on a justement souhaité savoir si la création d'une série dérivée centrée sur d'autres personnages issus de cet univers avait pu leur effleurer l'esprit en plus de trente années d'existence.

"Oui, on y a déjà pensé, a reconnu Al Jean. On a vraiment considéré cette option après avoir tourné l'épisode "22 courts-métrages sur Springfield" lors de la saison 7." Malheureusement, cette idée n'a jamais abouti en raison du véto mis en place par James L. Brooks (scénariste / producteur) à l'époque. "Il craignait que ça dénature l'héritage des Simpson, que la série ne soit plus aussi importante avec une autre série à côté", a dévoilé le showrunner.

Un projet qui ne ferait pas sens aujourd'hui

Une déception pour lui et le reste du staff ? Pas vraiment. "Je pense qu'il avait raison. Avoir une deuxième série portée par des personnages identiques ou connus, ça aurait effectivement impacté les Simpson, donc je suis content que nous ne l'ayons pas fait", nous a admis Al Jean.

Par ailleurs, il l'a rappelé, même encore aujourd'hui, alors que Les Simpson n'a pourtant plus rien à craindre pour son empreinte laissée dans le monde des séries, la mise en place d'un tel spin-off n'aurait aucun sens. La raison ? Son univers leur permet déjà de laisser libre court à leurs idées autrement : "On a déjà fait des jeux vidéo, un film, des courts-métrages..."

Tant pis, on ne saura donc pas ce que fait le pauvre Hans Taupeman quand il ne se fait pas écraser, à quoi ressemblait l'autre vie de Willie par le passé et on ne suivra jamais l'envers du décor des expériences ratées du professeur Frink.

