"On passe notre temps à réécrire" : Al Jean nous révèle les coulisses du court-métrage de Noël des Simpson (exclu)

Ce 15 décembre, Disney+ a mis en ligne un joli cadeau de Noël en avance au sein de son catalogue : Feliz Navidad. De quoi s'agit-il ? D'un nouveau court-métrage festif des Simpson qui met en scène la rencontre entre notre famille préférée et celle d'Andrea Bocelli.

Et pour l'occasion, PRBK a eu la chance de pouvoir interviewer en exclusivité l'un des plus grands talents derrière cette comédie historique : Al Jean, aka un showrunner/scénariste/producteur de génie, en place depuis 1989. Et parmi les nombreuses questions que l'on a pu lui poser, on est notamment revenu sur les coulisses de ce short-episode pas comme les autres.

Est-ce que votre façon de travailler sur un court-métrage est différente d'un épisode plus classique ?

Oui. Après, même si cela reste un épisode plus court, ça ne signifie pas que sa production n'est pas aussi intense. On passe notre temps à réécrire encore et encore afin de permettre à la réalisation d'être parfaite, fluide... La partie la plus difficile est surtout de trouver le concept approprié, qui nous semble suffisamment important et capable de nous amener vers quelque chose de drôle. Et pour le coup, là ce sont les Bocelli qui nous ont contactés [ils viennent de sortir un album de Noël, ndlr], ce que nous n'attendions pas, et ça s'est révélé être très fun.

Vous parliez de production intense. Quels sont les délais de préparation pour un épisode classique et pour un tel court-métrage ?

Pour un épisode prévu pour la télévision, le temps qui sépare sa préparation de sa diffusion varie de neuf mois à un an. Et pour un court-métrage, on est plutôt sur du trois mois. Celui-ci a par exemple été lancé en septembre, dès la finalisation du précédent et quand on a appris que les Bocelli étaient intéressés. Il a donc fallu rapidement trouver une histoire qui était à la fois drôle et avec laquelle ils étaient prêts à jouer le jeu. Andrea Bocelli voulait en plus utiliser ses deux enfants, Matteo et Virginia, qui chantent magnifiquement dans l'épisode. Il fallait donc trouver un concept drôle et Simpsonien afin de nous permettre de rire d'eux, ce que l'on a réussi, mais aussi de Disney+, évidemment (rires). Et je pense que ça fonctionne.

"On fait attention à ce que les stars peuvent dire ou faire"

Quand vous avez de telles guest-stars, comment travaillez-vous avec elles ? Ont-elles leur mot à dire sur le script par exemple ?

Là, pour les Bocelli, étant donné que les enfants chantent, ils ont juste demandé à ce qu'ils participent vraiment au court-métrage, ce que l'on a fait. Ce qui était amusant avec les Bocelli c'est qu'ils ont enregistré leurs voix directement d'Italie où ils vivent et à un moment donné on a pu entendre Monsieur Bocelli descendre les escaliers en train de faire des vocalises, exactement comme on l'imagine faire au quotidien. Et là y a James L. Brooks (producteur) qui lui a donné une réplique sur le fait que Disney+ n'a pas du budget et que la souris devient radine, et il était chaud dès le début. C'était très drôle.

Ca vous est déjà arrivé de changer des blagues à cause d'une guest-star ?

Oui, parce que généralement les gens viennent dans la série pour jouer leur propre rôle, donc on fait attention à ce qu'ils peuvent dire ou faire. Mais on n'a en réalité jamais vraiment de problèmes. Pour les Bocceli par exemple, ils savaient qu'on était un peu taquins. Alors quand on a fait dire à Homer qu'Andrea était probablement dans les 70 ou 80 meilleurs ténors dans le monde, il a immédiatement répliqué en mode "Googlez-moi". Il a un vrai sens de l'humour.