Les personnages des Simpson vont-ils enfin vieillir de façon permanente ? Le créateur se confie sur un possible saut dans le temps (EXCLU)

Depuis les débuts des Simpson sur la Fox aux USA en 1989, Homer et sa famille n'ont jamais vieilli à l'écran. Bien que les personnages fêtent pourtant Halloween ou Noël tous les ans - on a d'ailleurs eu le droit à un court-métrage inédit sur Disney+ cet hiver avec le clan Bocelli, aucun d'entre eux (ou presque) n'a réellement pris de l'âge à Springfield (presque, car les enfants d'Apu ont très vite grandi notamment).

Bart et Lisa bientôt ados dans Les Simpson ?

Une situation qui peut surprendre alors que la comédie en est actuellement à sa 34ème saison, mais qui ne frustre aucunement l'équipe créative. A l'occasion d'une interview exclusive accordée à Purebreak, Al Jean (son showrunner) a confessé qu'il n'était pas intéressé par l'idée de mettre en scène de façon permanente des Bart et Lisa adolescents dans les épisodes à venir.

"Non, je ne le ferai jamais, nous a-t-il confié. Après, ça n'est pas nécessairement ma décision. Mais je pense que ce qui fait le succès des Simpson, c'est que l'on s'amuse régulièrement à faire des sauts dans le temps, des flashbacks, des intrigues alternatives... sans que l'on reste figés sur ça."

Le producteur historique l'a en effet précisé, cela serait prendre un trop grand risque que de bouleverser ce schéma de façon définitive : "Si vous décidez de rester sur quelque chose et que les gens n'aiment pas ce que vous proposez, vous allez au-devant de quelques problèmes." Aussi, il l'a déclaré : "C'est pour ça qu'on préfère toujours revenir aux prémices. Donc vous voulez voir Lisa et Bart au lycée ? Okay, on va le faire. Mais on ne se sent pas obligés d'y rester".

Pourquoi la série peut se permettre de ne pas faire vieillir les personnages

Un choix qui colle à sa vision idéale de la fin parfaite pour les Simpson mais également avec l'univers entier de la fiction. Al Jean nous l'a effectivement rappelé, il n'est pas utile de faire vieillir les personnages actuels car il y en a suffisamment à Springfield pour aborder tous les thèmes possibles en alternant les habitants au fil des intrigues.

"C'est pas frustrant pour moi, car il y a tellement de personnages qui offrent quasiment toutes les perspectives possibles, a-t-il appuyé. On est un peu léger au niveau des ados, mais on a quand même des personnages comme Jimbo, Shauna." Enfin, Al Jean l'a ensuite révélé avec amusement, les personnages ne vieillissent peut-être pas, mais ce n'est en revanche pas tout à fait son cas : "Ce qui a changé c'est qu'au début de la série je pouvais peut-être avoir plus d'affinité avec Bart et Lisa qu'Homer et maintenant je commence un peu à comprendre ce que ressent grand-père."

