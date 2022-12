"Ça serait une fin parfaite" : quelle fin pour Les Simpson ? Le showrunner Al Jean nous parle du dernier épisode (Exclu)

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

A l'occasion de la mise en ligne sur Disney+ du court-métrage Les Simpson rencontrent la famille Bocelli - Feliz Navidad, Purebreak a pu interviewer le showrunner Al Jean. Et forcément, on a souhaité savoir s'il imaginait possible que la série dure éternellement sur la FOX aux US et si, dans le cas d'une annulation, il savait déjà à quoi pourrait ressembler la fin de la série, dont la saison 34 est en cours de diffusion. Et vous allez le voir, ses réponses sont très intéressantes.