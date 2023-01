"C'est impossible de s'ennuyer" : Les Simpson, une série faite pour ne jamais avoir de fin ? Le showrunner Al Jean se confie sur son avenir (EXCLU)

Les Simpson, une série sans fin ?

Lancée pour la première fois en 1989 sur la Fox, Les Simpson est toujours présente sur nos écrans aujourd'hui avec une saison 34 actuellement diffusée aux USA et à retrouver bientôt sur Disney+. Une longévité exceptionnelle qui a de quoi faire passer NCIS - pourtant rendue à sa saison 20, pour une petite joueuse, et qui pourrait bien se poursuivre encore quelques années. A l'occasion de la sortie sur Disney+ du court-métrage Les Simpson rencontrent la famille Bocelli - Feliz Navidad, PRBK a eu la chance de pouvoir interviewer Al Jean, le showrunner historique de la comédie.

A cet effet, on n'a pu s'empêcher de lui demander s'il pensait lui aussi que la série était capable d'être diffusée éternellement à la télévision ? Sa réponse ? "Quand vous regardez Disney qui va avoir bientôt 100 ans, je ne vois pas de raisons qui feraient que la série ne pourrait pas durer dans le temps. En tout cas, pas au-delà de ma propre espérance de vie." Le partenaire de longue date de Matt Groening l'a ensuite ajouté, "Donc oui, j'y crois. En toute modestie, je pense que c'est une série qui peut durer très, très longtemps."

Comment les créateurs font pour garder de l'inspiration ?

Une confession qui devrait logiquement faire le bonheur de tous les fans des aventures d'Homer, mais qui pose également une question : comment lui et ses équipes font-ils pour réussir à garder de la motivation et de l'inspiration après toutes ces années, quand la série semble avoir pourtant déjà tout traité ?

"Le monde est rempli de tellement de nouvelles choses constamment, nous a révélé Al Jean. Vous regardez autour de vous, ce qui se passe dehors, il y a toujours du changement et de nouvelles idées." Surtout, le showrunner l'a précisé, l'équipe des Simpson n'est pas du genre à se regarder le nombril et sait pertinemment se bouger quand il le faut afin d'éviter de s'enliser : "On recrute souvent de nouveaux scénaristes aussi intéressants que drôles qui amènent de nouveaux points de vue. Donc c'est impossible de s'ennuyer."

Le jour où Al Jean a douté...

Faut-il alors comprendre qu'Al Jean n'a jamais douté ? Qu'il n'a jamais craint d'être à court d'idées ou de tourner en rond ? Pas tout à fait. "J'ai déjà eu ce sentiment, une fois, nous a-t-il révélé. Mais heureusement pour nous, c'est tombé pile au moment où on a fait une grève pendant trois mois [fin 2007, ndlr]. Donc ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui je ne le ressens plus."

Alors effectivement, plus les années passent et plus le défi devient grand, "C'est vrai que c'est difficile, plus difficile aujourd'hui, d'avoir des idées nouvelles quand vous avez déjà fait quasiment 800 épisodes". Malgré tout, Al Jean ne semble pas inquiet plus que ça pour l'avenir, "On se concentre sur le fait qu'on a un excellent casting, d'excellents auteurs, d'excellents réalisateurs".

Bref, Homer et sa famille devraient encore nous faire rire durant de longues années ! C'est ça, la définition du bonheur.

