Bloody Milkshake : Karen Gillan (Gardiens de la Galaxie) dans le film le plus badass de l'été

Bloody Milkshake est le brûlot action rock'n'roll de cet été. Karen Gillan (Gardiens de la Galaxie, Jumanji) y flingue tout ce qui bouge au côté de Lena Headey (Game Of Thrones), Angela Bassett (Black Panther, Strange Days), Michelle Yeoh (Tigre et Dragon) et Carla Gugino (Sin City, The Haunting Of Hill House). Un film aussi badass, women power que pop, coloré, fun, intense et percutant.

"Après la Gardiens de la Galaxie et Jumanji, je rêvais d'avoir ma propre franchise d'action. C'est chose faite" explique avec enthousiasme la pétillante Karen Gillan à PureBreak.