Blanche Neige : Chloë Moretz en princesse dans un nouveau film très spécial

Blanche Neige va prochainement effectuer son grand retour au cinéma. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne s'agira pas d'un énième remake en live-action ET l'histoire sera inédite. Aussi, réservez votre mercredi 29 juillet 2020, c'est à cette date que sortira Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains réalisé par SungHo Hong.

7 nains très spéciaux face à Blanche Neige

Au programme ? Après avoir sauvé une princesse des griffes d'un dragon sur l'île des Contes de Fées, 7 princes héroïques - qui forment le groupe des "7 sans peur", se retrouvent désormais victimes d'une malédiction : quiconque les regarde n'aperçoit en réalité que des nains verts. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que la princesse en question avait un visage vert, ce qui a mené ce groupe à penser qu'elle était en réalité une sorcière. Vexée, cette dernière les a donc maudits et leur seule solution pour lever cette malédiction est d'obtenir un baiser de la plus belle femme du monde.

Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, c'est justement ici qu'entrera notre Blanche Neige préférée. Bien décidée à retrouver et sauver son père des griffes d'une véritable sorcière, elle va s'allier à ces drôles de nains qui, à travers leur aide, tenteront de la séduire.

Un film original

Le point positif, c'est que même si le film sera en CGI complet - ce qui n'est pas très beau à voir malgré un petit côté Raiponce, Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains pourra compter sur un ambiance originale assez cool avec le détournement de cet univers pourtant classique, des scènes d'action spectaculaires et un ton très amusant, parfait pour l'été. Surtout, le casting vocal (en VO) sera particulièrement génial avec notamment Chloë Grace Moretz (Kick Ass) dans le rôle de Blanche-Neige, Sam Claflin (Hunger Games) en tant que Merlin ou encore Patrick Warburton (Les Orphelins Baudelaire) qui sera... le miroir magique.

Alors oui, on sera loin d'un Disney habituel - ce film est produit par Locus Corporation, mais ça s'annonce suffisamment cool pour que l'on se laisse tenter !