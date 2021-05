Black Widow, Black Panther 2, Eternals... Marvel dévoile les dates de sortie et premières images

Le virus de la Covid-19 est toujours présent dans le monde, mais Marvel commence à en avoir marre de ne plus pouvoir sortir ses films au cinéma. Aussi, Kevin Feige a préféré fermer les yeux sur la crise sanitaire du moment et a souhaité se projeter dans un futur proche ambitieux où tout serait possiblement revenu à la normale.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, le studio vient en effet de mettre en ligne une bande-annonce à travers laquelle il s'enthousiasme déjà des retrouvailles entre ses films et le public afin de vivre de nouvelles expériences mémorables. Et à cette occasion, Marvel en a bien évidemment profité pour faire un énorme teasing de ses nouveaux gros projets attendus dans les années à venir.

Marvel dévoile le planning du MCU en vidéo

Résultat, en plus de nouveaux extraits inédits de trois gros films prévus (normalement) dès cette année 2021 sur nos écrans, à savoir Black Widow (9 juillet), Shang-Chi et la légende des 10 anneaux (3 septembre) et Eternals (5 novembre), on a également le droit à un diaporama des nouveaux logos/titres de ses autres épisodes attachés au MCU.

Au programme ? Vous pouvez le découvrir ci-dessous, on a du Spider-Man 3 - No Way Home (17 décembre 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 mars 2022), Thor, Love and Thunder (6 mai 2022), Black Panther 2 rebaptisé pour l'occasion Black Panther - Wakanda Forever, probablement en hommage à T'Challa/Chadwick Boseman (8 juillet 2022), Captain Marvel 2 renommé ici The Marvels (11 novembre 2022), Ant-Man and The Wasp - Quantumania (17 février 2023) et Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 (5 mai 2023). Mais ce n'est pas tout, cette vidéo nous promet enfin un énième retour/reboot des 4 Fantastiques sur grand-écran. Yes, ça manquait d'originalité dans tout ce planning...