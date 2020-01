black|Up x Shy'm : la collection de maquillage pour les peaux mates à foncées en exclu chez Sephora

L'artiste qui a signé pour deux saisons dans la série Profilage proposera de quoi se maquiller les yeux et la bouche. Dans la collab imaginée par Shy'm, vous trouverez donc une palette d'ombres à paupières (avec des teintes rose nude, violet, marron, noir, ocre, doré pailleté ou encore deux blushs un rosé et un orangé), des faux cils magnétiques et des lipsticks (dans des couleurs rouge, noir et doré).

"Ma panoplie idéale pour les peaux mates à foncées"

Déjà, le 4 décembre 2019, celle qui a été jurée de Danse avec les stars 10 sur TF1 avait fièrement annoncé sa collaboration avec black|Up sur les réseaux sociaux. "Pas peu fière de vous présenter ma panoplie idéale pour les peaux mates à foncées, la collection de make up sur laquelle nous travaillons depuis des mois avec black|Up" avait-elle déclaré. Une ligne de maquillage qui a donc été spécialement conçue pour mettre en valeur les femmes à la peau matte à foncée.