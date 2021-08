Black Panther 2 : Ironheart, la protégée de Iron Man, sera au casting du film

Une nouvelle héroïne proche de Tony Stark dans le MCU

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver ou encore Loki, une nouvelle série super-héroïque Marvel fera son apparition sur Disney+ dans les mois à venir : Ironheart. Peu d'informations sont encore connues à son sujet, mais cette fiction portée par Dominique Thorne devrait notamment faire le bonheur de tous les fans d'Iron Man.

Et pour cause, on y suivra l'histoire de Riri Williams, une ado de 15 ans, aussi intelligente que badass, qui aura la particularité d'avoir été l'ex-protégée de Tony Stark avant sa mort. Capable de merveilles avec la technologie, elle fera tout pour devenir une héroïne. En bref, la successeuse d'Iron Man.

Ironheart sera... au Wakanda

A l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment sa présence sera légitimée dans ce monde. Après tout, hormis Peter Parker, le Tony Stark de Robert Downey Jr n'a jamais semblé avoir eu le temps de prendre sous son aile une autre ado avant son ultime sacrifice face à Thanos. Doit-on ainsi comprendre qu'elle sera l'une des conséquences indirectes du film Doctor Strange 2 (attendu en mars 2022 au cinéma) qui explorera et bouleversera le Multiverse ? C'est possible.

Ce que l'on sait déjà en revanche, c'est que ces réponses seront apportées... au cinéma. Oui, si Riri Williams sera bien la star de sa propre série sur Disney+, elle fera au préalable un tour sur grand-écran. C'est Kevin Feige - le big boss de Marvel Studios, qui a révélé cette info à Comicbook, "Nous sommes en train de tourner Black Panther 2 en ce moment, et le personnage de Riri Williams y sera présentée pour la première fois. Elle a débuté le tournage cette semaine je crois, juste avant sa propre série Ironheart".

La nouvelle politique de Marvel

Là encore, aucun détail n'a filtré sur sa présence. On ne sait donc pas si Ironheart aura un vrai rôle à jouer au Wakanda, qui sera exploré comme jamais, s'il ne s'agira en réalité que d'un caméo, ni pourquoi elle croisera la route de la famille de T'Challa. Pour le savoir, il faudra attendre la sortie de Black Panther 2 en juillet 2022 au cinéma.

Néanmoins, cette annonce est loin d'être anecdotique. Alors que l'on vient d'apprendre qu'un film Captain America 4 porté par Anthony Mackie allait bientôt voir le jour, et que l'on sait que certains héros de WandaVision et Loki sont attendus dans Dr Strange 2, Kevin Feige fait passer un message très clair avec cette déclaration : l'avenir du MCU passera aussi par les séries sur Disney+ et il sera donc désormais impératif de les avoir regardées pour ne pas être largué devant les films.

Oui, si vous aviez la flemme de vous taper les aventures en plusieurs épisodes de personnages secondaires du MCU, il va falloir vous forcer un peu !