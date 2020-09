Black Panther 2 : une suite encore au programme ? Ce que l'on sait déjà

Les fans ne veulent pas de suite

Enfin, c'est un point très important qui pourrait peser lourd dans la balance de l'avenir de la franchise : une grande partie du public ne souhaite pas voir une suite à Black Panther sans Chadwick Boseman. On peut le découvrir sur les réseaux sociaux, nombreux sont en effet ceux à considérer que le héros et l'acteur ne font qu'un et que ça serait un véritable manque de respect de le remplacer.

Et quand on sait que Marvel - comme n'importe quel autre studio de cinéma, est fortement impacté économiquement par l'épidémie actuelle, la société pourrait considérer que le risque de produire une suite finalement boudée par le public serait trop grand et que le jeu n'en vaudrait finalement pas la chandelle, sans parler de son image qui pourrait en prendre un coup.

Notre avis :

Par respect pour Chadwick Boseman et son public, on n'imagine pas Marvel produire une suite de Black Panther au cinéma. Toutefois, on ne serait pas surpris de voir le studio lancer un ou plusieurs spin-off dans les années à venir, que ce soit sur Killmonger (personnage fortement apprécié du public) ou sur Shuri et M'Baku (ce qui pourrait permettre au studio de continuer à mettre en scène le Wakanda de façon différente).