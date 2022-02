Billie Eilish réalise en plein concert qu'une fan a besoin d'aide, elle arrête le show pour la secourir

No time to die... Le titre qu'a interprété Billie Eilish pour le nouveau James Bond colle parfaitement à la situation. Même si elle a déjà dû faire appel à la justice par peur d'un admirateur au comportement "imprévisible", la star est restée très proche de son public. Pendant un concert de sa tournée Happier than ever tour, la chanteuse qui a récemment révélé être malheureuse dans son corps est venue à la rescousse d'une fan mal-en-point. La jeune femme avait beaucoup de mal à respirer et l'interprète du tube Bad Guy a stoppé son show pour lui faire parvenir un inhalateur.