Billie Eilish clashe les rappeurs qui mentent dans leurs titres

Les rappeurs, des gros menteurs ?

En couverture du numéro de mars 2020 du Vogue américain, Billie Eilish continue son ascension fulgurante. Mais la star de tout juste 18 ans ne va pas se faire que des amis. Dans sa longue interview pour le prestigieux magazine, la grande gagnante des Grammy Awards 2020 a clashé plusieurs rappeurs.

Billie Eilish a d'abord expliqué que beaucoup d'artistes qu'elle admire comme Lana Del Rey, Tyler, the Creator, Marina and the Diamonds ou encore Aurora ont créé des alter ego plus sombres dans l'écriture de leurs morceaux. Et "ce n'est pas parce qu'une histoire n'est pas réelle que cela signifie qu'elle n'est pas importante". Mais "il y a une différence entre mentir dans une chanson et raconter une histoire" et "il y a des tonnes de chansons où les gens sont juste en train de mentir" a-t-elle déclaré en précisant : "Il y en a beaucoup notamment dans le milieu du rap en ce moment, de la part de gens que je connais dans le rap".

Billie Eilish balance

Celle qui a fait une collab street et éco-responsable pour H&M a précisé à propos des rappeurs : "Ils balancent des trucs comme 'J'ai mon Ak-47 et je baise' et je me dis : 'quoi ? Tu n'as pas d'arme à feu'. 'Et toutes mes pétasses...' Et je pense 'mais quelles pétasses ?' C'est juste une attitude et ce n'est pas ce que je fais moi". Pas sûr que les déclarations de Billie Eilish qui s'était déchaînée dans le Carpool Karaoke de James Corden plaisent beaucoup aux principaux visés.