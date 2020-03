Billie Eilish critiquée sur son physique : elle répond parfaitement aux haters en plein concert

Billie Eilish a un look plutôt original, mais son excentricité ne plaît pas à tout le monde. Sur Instagram, certains internautes ne manquent pas de la critiquer sur son style avec leurs mots bien à eux, soit des mots pas forcément hyper cool. C'est donc pour ça que l'interprète de No Time To Die a pris la décision d'arrêter de lire les commentaires sur les réseaux sociaux : "C'était en train de ruiner ma vie", a-t-elle expliqué à la BBC. Billie Eilish préfère donc se protéger déjà qu'elle n'a pas toujours très bien vécu la célébrité.

Billie Eilish victime de body shaming, elle répond

La jeune chanteuse a quand même décidé de répondre aux haters, qui la jugent sur son physique, non pas sur les réseaux, mais lors de son concert à l'AmericanAirlines Arena de Miami. En plein show, Billie Eilish a dévoilé une vidéo d'elle en train d'enlever ses vêtements avant de prononcer ces quelques mots : "Vous avez des opinions sur mes opinions, sur ma musique, sur mes vêtements, sur mon corps. Certains détestent ce que je porte, d'autres en font l'éloge, d'autres encore l'utilisent pour faire honte aux autres, d'autres l'utilisent pour me faire honte, mais je sens que vous me regardez toujours et rien de ce que je fais ne reste inaperçu."

L'interprète de "everything i wanted" a ensuite ajouté : "Si je prenais en compte vos regards, votre désapprobation ou vos soupirs de soulagement, je serais incapable de bouger. Vous m'aimeriez plus petite ? Plus faible ? Plus douce ? Plus grande ? Le corps avec lequel je suis née ne vous convient pas ? Si je porte ce qui est confortable, je ne suis pas une femme. Si je me débarrasse de mes couches de vêtements, je suis une pu*e. Bien que vous n'ayez jamais vu mon corps, vous le jugez quand même, et vous me jugez pour ça. Pourquoi ?"