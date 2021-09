Ben Affleck "émerveillé" par Jennifer Lopez : il lui fait une belle décla

Jennifer Lopez fait rêver son chéri Ben Affleck : il la trouve inspirante et lui fait une décla' so cute

C'est officiel ! Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de nouveau en couple, pour le plus grand bonheur des fans. Après avoir enflammé le red carpet à Venise avec leur complicité et leurs baisers, voilà une belle décla d'amour de Ben Affleck pour Jennifer Lopez. L'acteur vu dans Daredevil, Argo, Gone Girl, Suicide Squad ou encore Justice League de Zack Snyder a confié à Adweek être "émerveillé par l'impact" que sa chérie JLo "a dans le monde".

"Moi, en tant qu'artiste, au mieux, je peux faire des films qui émeuvent les gens. Mais Jennifer a inspiré un groupe tellement important de personnes qui ont senti grâce à elle qu'elles avaient un siège à la table de ce pays" a souligné Ben Affleck, qui est remplacé par Robert Pattinson pour Batman. Eh oui car Jennifer Lopez est née dans le Bronx à New York, de parents portoricains. Et elle a activement participé à représenter les femmes de couleur dans la musique mais aussi à la télé et au cinéma. JLo avait d'ailleurs tout donné au Super Bowl 2020.

"C'est un effet que peu de gens ont eu dans l'Histoire, et un effet que je ne connaitrais jamais et que je ne peux qu'admirer et saluer avec respect" a avoué son boyfriend, admiratif.

Impressionné par sa petite amie, l'acteur se confie

La star qui a joué dans les films Coup de foudre à Manhattan, Shall We Dance ?, Le Plan B, ou encore plus récemment Queens est un "modèle" pour toutes les femmes de couleur comme l'a assuré Ben Affleck. "Je peux vous dire que j'ai vu de mes yeux l'importance d'une représentation différente, parce que j'ai vu, encore et encore et encore, les femmes de couleur approcher Jennifer et lui dire qu'elle était un exemple de femme forte et de femme qui a du succès et ce que cela signifie pour elles" a raconté le comédien, totalement in love de Jennifer Lopez.

En janvier 2021 déjà, dans un podcast du Hollywood Reporter, il avait déclaré à propos de sa compagne : "Les gens étaient si méchants avec elle, sexistes, racistes. C'était moche, des choses vicieuses étaient écrites sur elle dans le sens que si elles étaient publiées tel quel maintenant, des personnes seraient virées. (...) Aujourd'hui, elle est adulée et respectée pour son travail, d'où elle vient, ce qu'elle a accompli, elle le mérite".

Pour rappel, en 2002, ils s'étaient mis en couple sur le tournage du film Amours troubles. Ben Affleck était même apparu dans le clip de Jennifer Lopez, Jenny From The Block, avant de se séparer en 2004. Si Ben Affleck a entre temps été marié à Jennifer Garner, avec qui il a des enfants, et que Jennifer Lopez a été mariée à Marc Anthony, avec qui elle a des enfants, désormais les anciens amoureux sont de nouveau en couple et leur amour semble plus solide que jamais.