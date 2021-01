Batwoman saison 2 : pourquoi le mystère de Kate Kane va durer encore longtemps

Quel avenir pour Kate Kane ?

Les créateurs de Batwoman ont-ils profité du premier épisode de la saison 2 pour tuer Kate Kane afin de légitimer son absence de l'intrigue suite au départ de Ruby Rose, son interprète ? On a la réponse. Enfin presque. Comme les fans ont pu le découvrir ce dimanche 17 janvier 2021 sur la CW aux USA, les créateurs ont décidé de semer le doute à ce sujet.

Ainsi, c'est à travers un accident d'avion que la disparition de Kate Kane a été mise en scène. Or, si l'appareil s'est bel et bien crashé dans une rivière, le corps de la cousine de Bruce Wayne n'a pas été retrouvé. De fait, il y a une partie des personnages qui est désormais persuadée que l'ex-héroïne de Gotham est toujours en vie quelque part, et une autre partie qui préfère faire son deuil.

Un mystère important

Et comme l'a confié Caroline Dries (la showrunneuse) à TVLine, malgré l'arrivée d'une nouvelle héroïne en la personne de Ryan Wilder (Javicia Leslie), le mystère entourant cette disparition "sera au coeur d'une histoire qui va se poursuivre". Oui, plutôt que de mettre directement un point final à cette intrigue afin de passer rapidement à autre chose, Caroline Dries - au risque de frustrer quelques fans, souhaite prendre son temps afin de bien faire les choses.

"Je comprends les gens qui disent, 'S'il vous plait, ne nous plongez pas dedans. On sait que Ruby ne fait plus partie de la série !', mais mon véritable désir à travers ça, c'est que cette histoire soit incroyablement satisfaisante et vous fasse passer par de nombreuses émotions" a confié la créatrice. Selon elle, Kate Kane mérite bien plus qu'une simple mort ou qu'un départ improvisé peu crédible de Gotham hors-caméras. Surtout, ce mystère permet aux scénaristes de jouer sincèrement avec les autres personnages, "Tous ces personnages ont un intérêt propre à retrouver Kate et ont leurs théories sur ce qui lui est arrivée. Cette aventure, jusqu'à la fin, aura quelque chose de très satisfaisant".

Si la saison 2 de Batwoman sera donc bien portée par Ryan Wilder, les créateurs veulent encore jouer un peu avec l'ombre de Kate Kane.