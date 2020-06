Batwoman saison 2 : Kate Kane va disparaître de la série, la créatrice explique ce choix

C'est désormais officiel, la saison 2 de Batwoman se fera sans Ruby Rose. Officieusement l'actrice a quitté volontairement la série, épuisée par le tournage, officieusement la production l'aurait gentiment poussée vers la sortie à cause d'un comportement pas toujours professionnel sur les plateaux. Seule certitude à l'heure actuelle, ce départ entraînera également celui de Kate Kane - la cousine de Bruce Wayne.

Caroline Dries - la showrunneuse de la fiction super-héroïque de la CW, l'a dévoilé, c'est une nouvelle héroïne prénommée Ryan Wilder qui prendra le relais sous le costume de Batwoman (voir sa description ici). Pourquoi un tel changement ? Pourquoi ne pas simplement garder le même personnage en lui changeant de visage, comme cela a déjà été fait dans le Arrowverse ? Pour une question de crédibilité.

Un changement de personnage inévitable

Lors d'une session de questions/réponses organisée avec la presse, Caroline Dries a dans un premier temps confessé, "Pour être honnête, j'ai réellement envisagé, le temps de quelques minutes, l'option "Soap Opera" [changer d'actrice pour un même personnage, comme Dynastie, ndlr], tout simplement parce que, égoïstement, je savais que nous avions déjà quelques épisodes d'écrits avec Kate Kane et que faire la transition avec une autre actrice aurait été rapide".

Néanmoins, la créatrice l'a aussitôt rappelé, cette idée ne lui semblait pas honnête vis-à-vis du public et ne pas faire justice à la série, "Mais après une plus longue réflexion, Greg Berlanti [producteur du Arrowverse] m'a aidée en me disant 'Je pense qu'on devrait vraiment rebooter Batwoman avec un personnage différent'". Selon elle, ce choix serait la meilleure solution pour faire avancer la fiction dans le bon sens, "Cela respectera tout ce qu'a pu apporter Ruby Rose dans le personnage de Kate Kate et cela facilitera le public à suivre la série, car on ne va pas se moquer de lui en le forçant à accepter 'cet éléphant dans la pièce' avec un nouveau visage pour une même personne".

Une nouvelle héroïne particulière

Par ailleurs, s'il est encore trop tôt pour savoir comment le public réagira en découvrant cette nouvelle héroïne en action, Caroline Dries est déjà fan de Ryan Wilder, "Son passé est inspiré de Batwoman, elle va vraiment embrasser son héritage. Et à ses débuts, elle n'apparaîtra pas forcément comme la bonne personne pour ça, c'est ce qui sera vraiment fun à suivre".

Rendez-vous en 2021 pour découvrir tout ça !