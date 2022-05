Barbara Lune (Les Anges) enceinte : l'ex-star de télé-réalité officialise sa grossesse

Pour rappel, Barbara Lune avait connu une première grossesse compliquée en 2019 à la suite d'une infection au CMV (le cytomegalovirus). "C'est un virus que n'importe quelle maman peut attraper et qui n'est pas automatiquement dépisté par tous les médecins, avait-elle notamment expliqué. J'ai pu être suivie avec des échographies tous les 15 jours, et irm de mon bébé (et amniocentèse pour certains cas)... Je n'écris pas pour me plaindre, mais seulement pour alarmer les futures mamans sur ce virus de MERDE qui est plus répandu que la listériose ou la toxoplasmose mais dont personne ne parle... Et qui peut causer aux foetus des maladies graves, handicapes lourds, et décès à la naissance."

On lui suite donc tout le meilleur cette année.