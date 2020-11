Ayem Nour revient sur son impressionnante perte de poids et réagit aux moqueries

Le 7 juin 2016 a marqué le début d'une nouvelle vie incroyable pour Ayem Nour puisque c'est à cette date qu'elle a donné naissance à son fils Ayvin. Néanmoins, l'ex-animatrice télé ne l'a jamais caché, il a également marqué le début de certains ennuis pour elle du côté de son physique. Pendant longtemps, l'ex-star de Secret Story et du Mad Mag a eu des difficultés à perdre ses kilos de grossesse et a dû lutter contre les moqueries incessantes des internautes.

Ayem fière de son renouveau

4 ans plus tard, tout va désormais pour le mieux pour la jeune maman. Sur ses réseaux sociaux, Ayem Nour vient en effet de publier un montage photos (repris par nos confrères de Purepeople) qui nous permet de découvrir un avant / après saisissant, à travers lequel elle révèle avec fierté être passée de 86kg à 59,6kg.

"59,6kg ! En me faisant plaisir ? Oui ! Le Keto est entré dans ma vie. Prise de conscience sur mon poids et ma santé. J'échange avec vous tous les jours, de plus en plus. Quel kiff !" a-t-elle notamment déclaré, avant de se lancer dans une série de remerciements importants, "J'ai ce merveilleux petit être qui fait de ma vie une succession de joie et de bonheur au quotidien. Alors merci à lui, à vous, à la Keto diet et surtout et plus que tout, merci mon Dieu de m'avoir donné la force de trouver la solution en moi."

4 années compliquées à gérer

Cependant, si tout va bien aujourd'hui pour Ayem, l'ex-chroniqueuse de TPMP assure garder quelques cicatrices liées à ces 4 années. Après avoir listé toutes ces choses qui ont pu la blesser concernant la réaction des autres vis-à-vis de son physique au lendemain de son accouchement, "humiliations publiques, moqueries, méchanceté gratuite, blagues de mauvais goût, photos volées par la presse... bref, un sale délire", Ayem a révélé n'avoir rien oublié.

"Cette expérience m'a appris beaucoup sur les autres, sur ce milieu, sur les vraies choses de la vie, sur moi et sur mon corps" a-t-elle ainsi ajouté. Aucun nom n'a été cité, mais on peut tout de même comprendre à travers ses propos qu'il s'agit encore d'un sujet sensible.

L'important, c'est qu'Ayem soit en accord avec elle-même, les trolls resteront malheureusement toujours difficiles à faire taire.