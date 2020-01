Aya Nakamura réagit aux critiques sur son comportement : "Je suis hyper simple"

En 2018, Aya Nakamura a tout explosé avec son tube Djadja et son deuxième album "Nakamura", porté par les singles Copines, La dot et le hit. En 2019, le succès de la chanteuse n'est pas retombé d'autant plus qu'elle a enfin sorti le morceau que tout le monde attendait. On parle bien évidemment de Soldat. Elle a ensuite dévoilé la réédition de son opus dans lequel il y a Soldat, mais aussi les sons 40% et Claqué. En bref, côté carrière, tout va bien pour Aya Nakamura.

"C'est juste que je dis ce que je pense"

Il y a quand même eu quelques petits fails, comme sa (nouvelle défaite) aux NMA 2019, son malaise au Téléthon, les moqueries de Kev Adams ou encore la maladresse de Vincent Cassel sur le plateau de Clique. Malgré ces moments, Aya Nakamura garde la tête haute : "Ce fut une année mouvementée et forte en émotions, positives comme négatives. Je n'étais pas préparée à ça. Mais peu importent les erreurs, les 'bad buzz', j'apprends, j'apprends sur le tas", confie l'interprète de Pookie dans une interview accordée au Parisien.

En parlant de bad buzz, l'artiste explique : "Je pense à certaines personnes qui m'ont donné une image sans me connaître. Certains jugent mon comportement hautain alors que je suis hyper simple. C'est juste que je dis ce que je pense. Mais bon, c'est comme ça, et je me concentre sur mon travail. C'est le plus important."

"J'appréhende un peu"

En tout cas, l'année 2020 démarre parfaitement bien pour Aya Nakamura puisqu'elle fait partie de la programmation de Coachella 2020 : "Cela m'a étonné qu'ils nous contactent, il y a quelques semaines... Ma famille est encore plus excitée que moi, mon équipe aussi. Je ne suis jamais allée à Coachella, je ne suis d'ailleurs jamais allée en Amérique. Alors je suis à la fois impatiente et j'appréhende un peu (...) Je vais le préparer tout particulièrement. C'est un nouveau public à conquérir." Eh bien, bonne chance !