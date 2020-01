Aya Nakamura célibataire ou en couple ? Cette confidence qui semble donner la réponse

Dans le passé, Aya Nakamura avait expliqué qu'elle avait du mal à se faire à la célébrité et notamment à l'absence de vie privée maintenant qu'elle est devenue une célébrité. "Sortir est devenu difficile. Être reconnue dans la rue, c'est parfois oppressant, même s'il y a beaucoup d'amour chez les gens qui viennent me voir. Je m'aperçois que je n'ai plus de vie privée en dehors de mon appartement. Je ne peux plus me balader au parc avec ma fille, ce qui est un gros problème." avait-elle confié à Grazia.