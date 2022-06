Aurélie Dunand (Familles nombreuses) évoque sa fausse couche : "Comme si je venais de commettre un crime"

"C'était comme si je venais de commettre un crime"

Or, si cette étape était logiquement inévitable, elle s'est également révélée traumatisante. Là où quelques jours auparavant elle s'imaginait déjà materner ce nouveau né, Aurélie s'est malgré elle retrouvée confrontée à la plus délicate des situations, "Je n'oublierai jamais ce jeudi 02 juin 2022 à 23H35, allongé dans mon lit devant la télé j'ai senti que quelque chose se passait... Je me lève vite pour aller aux toilettes et là, je commence à sentir du sang couler le long de mes jambes. Pas le temps d'arriver aux toilettes, je venais d'expulser un "sac". (...) Il fallait faire vite, on s'est "débarrassés" de tout ça dans un sac poubelle et c'est ça qui m'a le plus bouleversée".

Un traumatisme couplé à sa douleur initiale qui a progressivement fait naître en elle un terrible sentiment de culpabilité, "J'ai nettoyé le sol, pris une douche le plus rapidement possible et toujours en pensant faire un minimum de bruit. Comme si je venais de commettre un crime et qu'il fallait se débarrasser des preuves". Elle l'a révélé, même si la vie continue pour sa famille et qu'elle n'a rien à se reprocher, cet événement restera ancrée dans sa mémoire, "Je n'oublierai jamais. La douleur s'estompera mais je n'oublierai jamais..."