Assassinat de Samuel Paty : les régions distribueront un livre de caricatures dans tous les lycées

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géo, se faisait décapiter à quelques pas du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Saint-Honorine, dans les Yvelines. Cinq jours plus tard, les hommages continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #JeSuisProf, mais aussi dans la rue via des rassemblements de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les grandes villes de France. Ce mercredi 21 octobre à 19h30, un hommage national est prévu à la Sorbonne.

Un livre de caricatures distribué dans tous les lycées français

Ce n'est pas tout : ce lundi 19 octobre 2020, Renaud Muselier, président des régions de France a proposé lui aussi de rendre hommage à sa façon au professeur de 47 ans en publiant et diffusant un livre de caricatures dans tous les lycées français. Celui-ci contiendra "toutes les caricatures qui permettent le droit d'expression", que cela concerne la politique ou la religion. "Nous, présidentes et présidents des régions de France, responsables politiques, affirmons que la caricature est une composante fondamentale de la liberté d'expression. Le délit de blasphème n'existe pas. Et dès lors qu'il s'agit d'humour, notre droit protège l'outrance et la parodie.", a expliqué Renaud Muselier.

Une initiative en hommage au professeur Samuel Paty

"C'est pourquoi, nous, présidents des régions de France, prenons aujourd'hui l'initiative de préparer la publication d'un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques les plus marquantes parues dans les quotidiens de la presse régionale aux côtés de celles qui sont parues dans la presse nationale. Nous allons demander à un collège d'historiens d'y remettre en perspective le droit à la caricature dans l'histoire politique de notre pays." Une initiative à laquelle le ministère de l'Éducation nationale serait associé "pour que cet ouvrage puisse être mis à disposition de tous les lycéens et lycéennes de France".