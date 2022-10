Après avoir cartonné partout dans le monde, cette émission culte de télé-réalité devrait débarquer en France

En effet, Jean-Louis Blot serait "las d'attendre le feu vert de TF1 sur un retour de Secret Story". Et du coup, le président d'EndemolShine France "travaille depuis plusieurs mois à l'adaptation française de Big Brother Célébrités, comme je vous l'avais d'ailleurs révélé en exclusivité il y a deux mois. Mais en réalité, cette émission n'est pas censée voir le jour sur @tf1 mais sur M6, qui s'attelle depuis plusieurs semaines à son élaboration".

"Toute une équipe d'Endemol travaille quotidiennement sur Big Brother Célébrités"

Clément Garin a même assuré : "Comme me l'a révélé une source proche de la production, 'toute une équipe d'Endemol travaille quotidiennement sur Big Brother Célébrités depuis plusieurs semaines' et 'une réunion va avoir lieu entre Endemol et M6 dans les prochains jours'".

Quel serait le concept ? "Dans Big Brother Célébrités, chaque célébrité joue pour une association. Toutes enfermées dans une maison pendant plusieurs semaines, elles doivent résoudre des défis ludiques, sportifs ou culturels pour devenir les maîtres du jeu. Le maître du jeu aura la lourde tâche de nommer les candidats de son choix, qui seront soumis aux votes des autres habitants le soir du prime. Et ainsi de suite, jusqu'à la grande finale".

"Cette télé-réalité permettrait à M6 d'innover sur ses avant-soirées, en sévère perte de vitesse depuis plusieurs années" a-t-il commenté, "et de miser sur le succès des Traîtres cet été, un autre jeu d'immersion entre célébrités".