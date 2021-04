Apple : l'AirTag, un iPhone 12 mauve, un nouvel iPad Pro et iMac... Le récap de la Keynote

Le nouvel iPad Pro

Toujours plus performant, le nouvel iPad Pro, compatible 5G, accueille la puce M1. Pour résumer très rapidement, elle rendra la tablette encore plus rapide et aura une conso d'énergie encore moins gourmande. Côté écran, le nouvel iPad Pro mise sur du Liquid Retina XDR de 12,9 pouces qui promet un régal pour les yeux mais aussi de réellement pouvoir retoucher du contenu HDR dans des conditions optimum.

Autre nouveauté importante avec la caméra TrueDepth qui intègre à l'avant un nouvel objectif ultra grand-angle de 12 Mpx avec la fonctionnalité "Cadre centré" qui devrait faire le bonheur de vos visio pour les cours, le boulot et avec vos proches. Le système permet de vous garder en permanence au centre du cadre, même si vous vous déplacez. Bonus : si d'autres personnes vous rejoignent, la caméra s'adapte en faisant un zoom arrière pour intégrer tout le monde dans l'appel.

Prix et date de sortie du nouvel iPad Pro : à partir de 899€ pour l'iPad Pro 11 pouces pour le modèle Wi-Fi / à partir de 1 069€ pour le modèle Wi-Fi + Cellular / à partir de 1 219€ pour l'iPad Pro 12,9 pouce pour le modèle Wi-Fi / à partir de 1 389€ pour le modèle Wi-Fi + Cellular.

Dispo en 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To à partir du vendredi 30 avril sur apple.com et au cours de la deuxième quinzaine de mai dans les Apple Store.