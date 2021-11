Anthony Colette (Danse avec les stars 2021) n'aime pas danser torse nu, mais il n'a pas le choix

On a pu le découvrir à l'écran, Anthony Colette et Lucie Lucas ont récemment été éliminés de Danse avec les stars (TF1). Une déception pour le danseur qui n'a encore jamais remporté la compétition, d'autant plus qu'il donne toujours son maximum sur la piste auprès de ses partenaires pour nous en mettre plein les yeux.

"On veut faire l'amour quand on danse !"

Interrogé par TVMag sur le secret de ses complicités avec Joy Esther, Iris Mittenaere ou encore Elsa Esnoult, Anthony Colette a reconnu qu'il ne voulait pas être un simple guide, mais qu'il aimait au contraire jouer un rôle sur les parquets, "Si j'exécute un tango argentin sur une musique langoureuse, je ne vais pas le danser gentiment, je vais le jouer."

De fait, il l'a ensuite précisé, il n'a jamais été autant acteur que depuis qu'il est danseur, "Dans ce cas, je précise à ma partenaire les caractéristiques de nos deux personnages. Et au moment d'entrer en piste, on va se désirer. On veut faire l'amour quand on danse !" Et forcément, comme c'est déjà arrivé avec l'ancienne Miss France, ce jeu - qui résulte d'une sincérité de sa part, peut parfois prendre une autre dimension, "Ça peut aussi arriver de tomber amoureux lorsque l'on danse."

Anthony Colette n'aime pas danser torse nu

En revanche, s'il prend donc un malin plaisir à faire monter la température à travers ses pas de danse et ses complicités avec ses partenaires afin de crédibiliser ses binômes, il n'apprécie pas le côté sexy artificiel demandé par la production. "Personnellement, je déteste danser torse nu. Je ne me sens pas à l'aise, a-t-il en effet admis. J'aime avoir une tenue de danseur où je peux m'exprimer."