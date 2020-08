Animal Crossing : une joueuse demande des coiffures plus inclusives, sa pétition cartonne

Animal Crossing : New Horizons : la joueuse Taniesha Bracken-Hucks demande à Nintendo des coiffures plus inclusives dans le jeu, sa pétition a plus de 41 900 signatures

Joueuse d'Animal Crossing : New Horizons, Taniesha Bracken-Hucks a cependant un petit reproche à faire au jeu : son manque de diversité concernant les coiffures des avatars. Dans une pétition en ligne, la gameuse a demandé à Nintendo de remédier à ce problème en proposant par exemple plus de coupes inclusives de types afros. Et elle a récolté plus de 41 000 signatures.