Angèle (Les Vacances des Anges 4) : "Tout est fake", gros coup de gueule contre la télé-réalité

"Tout est fake" dans la télé-réalité d'après Angèle Salentino

Retrouvera-t-on un jour Angèle Salentino dans une télé-réalité ? Rien n'est moins sûr. Alors que la candidate des Vacances des Anges 4 a récemment lancé un mouvement contre cette émission (ce qui a fonctionné puisque NRJ 12 a décidé de mettre fin aux Anges), elle vient cette fois-ci de pousser un coup de gueule global à l'encontre de ces différents programmes diffusés sur la TNT.

A l'occasion d'une story partagée sur Instagram, l'ex de Greg Yega a en effet déclaré que contrairement à ce que laisse entendre le terme "télé-réalité", tout ce qui est dévoilé à l'écran serait faux, "Faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui tout est bidonné dans la télé-réalité". Et selon elle, ça serait autant la faute aux productions qu'aux candidats, qui imagineraient des "clashs et histoires d'amour compliquées, que ce soit en tournage ou en pré-tournage sur les réseaux".

L'argent avant tout

L'objectif ? L'argent, tout simplement. Celle qui a longtemps baigné dans cet univers a assuré, "Tout est fake dans le but de se faire un maximum de fric sur votre dos, je sais de quoi je parle." Tout ? Absolument tout ? Non. Angèle Salentino l'a tout de même précisé, si les clashs sont parfois faux, cela ne signifie pas que le niveau de violence devant la caméra l'est également, "Tout à l'exception du harcèlement et des répercussions déplorables sur les jeunes, ça c'est malheureusement réel".

Une situation qui frustre énormément Angèle, qui ne comprend plus du tout l'intérêt de telles émissions aujourd'hui, "Si on doit regarder une scène scénarisée, autant regarder une série avec un scénario de qualité, où l'on transmet de réelles valeurs, où le public et les acteurs eux-mêmes sont au courant qu'il s'agit d'une fiction." Ca tombe bien, c'est justement ce qu'est en train de préparer NRJ 12 pour remplacer Les Anges.