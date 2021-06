Amélie Etasse (Scènes de ménages) maman : l'interprète de Camille raconte sa vie avec son bébé

Quant au prénom original de leur fils, Vasco, c'est Clément Séjourné, le chéri d'Amélie Etasse qui en a eu l'idée : "Mon compagnon est fan des explorateurs. Un jour, il me dit : 'Hier soir, j'ai regardé un documentaire sur Vasco de Gama, et j'adore ce prénom.' J'étais là : 'Oui, c'est très beau, court, vif !' Le prénom Vasco est basque, or, nous sommes fans du pays basque espagnol. Et puis, j'aimais bien que ce soit un prénom d'explorateur".

Allaitement, kilos de grossesse... Elle se confie

La comédienne qui s'était fait connaître dans la pub des produits Marque Repère pour E.Leclerc, et dont Scènes de ménages a changé la vie, a aussi évoqué l'allaitement et l'allaitement mixte. "J'aurais adoré continuer, mais ce n'est pas grave, je suis très contente d'avoir laissé la place à mon compagnon, ravie de donner le biberon" a indiqué Amélie Etasse, "Et s'il y a bien un truc que j'ai appris pendant cette grossesse, c'est de ne pas trop prévoir car ça ne fonctionne pas comme ça".

Et concernant ses kilos de grossesse ? "Je me suis dit 'ne te prends pas la tête avec ça.' D'autant que sous le joug du stress, je suis sujette à garder les kilos, voire grossir. Je me suis dit que la priorité, c'était le petit" a-t-elle expliqué. Et elle a surtout hâte de pouvoir faire des activités avec son bébé : "J'ai hâte de commencer les bébés nageurs. Je suis tellement fan d'eau, j'ai passé ma grossesse à nager avec lui. Il ne porte pas le prénom d'un explorateur pour rien".