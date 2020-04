Scènes de Ménages : Amélie Etasse (Camille) insultée sur les réseaux sociaux à cause de son rôle

Contrairement à d'autres séries comme Un si grand soleil ou Demain nous appartient, Scènes de Ménages est toujours diffusée sur M6 en cette période de confinement. De quoi permettre aux téléspectateurs de s'aérer l'esprit et de (sou)rire durant cette période compliquée, mais également à certaines personnes malintentionnées d'avoir le pire comportement possible.

Amélie Etasse insultée sur les réseaux sociaux

Habituellement discrète sur les réseaux sociaux, Amélie Etasse - l'interprète de Camille, la moitié de Philippe (Grégoire Bonnet) à l'écran, a en effet profité de son compte Facebook pour pousser un coup de gueule. La raison ? Depuis plusieurs semaines, elle se retrouve malgré elle au centre d'une vague de harcèlement : "Je reçois de plus en plus de messages d'insultes... on n'aime pas mon jeu, mais surtout mon physique, ma voix, on me trouve idiote..."

Un comportement qu'elle ne comprend pas, "En ces temps de pandémie, certains et certaines se croient peut-être tout permis et semblent nerveux", et surtout qu'elle n'accepte pas, "Ils croient peut-être que je ne suis pas humaine, que je ne subis pas, comme tout le monde, ces moments difficiles..."

La comédienne réplique

Ainsi, face à cette situation compliquée à vivre, la comédienne s'est amusée à pointer du doigt la vacuité d'un tel comportement. Après avoir rappelé, "messieurs dames, si ce confinement vous est pénible, je n'y suis pour rien !", Amélie Etasse a déclaré, "Merci de vous regarder dans une glace et de vous demander à quoi ces insultes riment. Vous ne m'aimez pas... ça me fait une belle jambe... Ai-je vraiment besoin de le savoir ? Avez-vous besoin de m'écrire pour le dire ? De l'écrire sur mon mur ? Est ce que cela fera de ce monde un monde meilleur ? Je ne crois pas".

Et si Amélie Etasse a finalement décidé de supprimer ce post afin de ne pas envenimer la situation et donner plus d'importance qu'ils n'en méritent à ces "haters", l'actrice a néanmoins eu le temps de découvrir de nombreux messages de soutien de la part du public.