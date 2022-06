Amber Heard sur son couple avec Johnny Depp : "J'ai fait et dit des choses horribles et regrettables durant notre relation"

Johnny Depp etAmber Heard ont passé plus de temps en guerre que mariés. Séparé depuis 2016, le couple s'est encore déchiré sous les yeux de tous au tribunal : la star de Pirates des Caraïbes accusait son ex de diffamation après une lettre publiée dans le Huffington Post où elle évoquait son passé de femme battue. Après six semaines de témoignages, c'est l'acteur qui a remporté son procès : Amber Heard a été condamnée à verser 15 millions de dollars à Johnny Depp, une somme si énorme qu'elle ne pourrait pas payer, selon son avocat.

L'actrice a évidemment réagi dans un communiqué mais a aussi décidé de briser le silence en évoquant ce verdict médiatisé dans une interview. C'est l'émission Today, diffusée sur NBC aux US, qui a eu droit à cette exclu. En plus d'avoir dénoncé un procès inéquitable, Amber Heard a également évoqué sa relation compliquée avec Johnny Depp.

"Nous étions horribles l'un envers l'autre"

Depuis leur séparation, Johnny Depp et Amber Heard s'accusent mutuellement de violences. Des moments que les deux ex ont encore évoqué lors du procès avec l'affaire du caca dans le lit par exemple. Dans son interview pour Today, l'actrice qui pourrait être coupée du montage d'Aquaman 2 a quand même avoué qu'elle n'a pas toujours été exemplaire lors de leur relation amoureuse. "J'ai fait et dit des choses horribles et regrettables durant notre relation (...) J'ai parlé librement, ouvertement et volontairement de ce que j'ai fait. J'ai parlé du langage horrible. J'ai parlé d'avoir été poussée à bout au point que je ne savais plus la différence entre ce qui était bien et ce qui était faux. Je ressentirai toujours le fait de faire partie de ça, que j'étais l'autre moitié de ce couple" a-t-elle confié à Today.

"C'était moche et ça pouvait être beau. C'était très, très toxique. Nous étions horribles l'un envers l'autre." a aussi avoué la star. Mais elle l'assure : rien de ce qu'elle n'a dit était faux. "J'ai toujours dit la vérité" a-t-elle déclaré. L'interview sera diffusée en intégralité cette semaine.