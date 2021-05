Amandine Petit (Miss France 2021) à Miss Univers : Iris Mittenaere l'a prévient des coups bas

Amandine Petit (Miss France 2021) lors d'une interview pour PRBK. Amandine Petit à l'élection de Miss Univers 2021 : Iris Mittenaere lui a dit de faire gaffe aux filles qui ne se feraient "pas de cadeaux"

Amandine Petit qui a été élue Miss France 2021 va tenter de remporter une autre couronne, celle de Miss Univers. L'élection sera diffusée en direct depuis les Etats-Unis, dans la nuit de ce samedi 15 mai au dimanche 16 mai 2021 sur Paris Première. Et elle a déjà eu des conseils d'Iris Mittenaere, alias Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Elle l'a mise en garde à propos des coups bas et des rivalités en coulisses, lui avouant que "les filles ne se faisaient pas de cadeaux entre elles".