Amandine Pellissard : sa fille Léna emmenée aux urgences, elle donne de ses nouvelles

Amandine Pellissard de retour aux urgences

Si la rentrée scolaire s'est bien passée pour les enfants d'Amandine et Alexandre Pellissard, les jours d'après ont été assez mouvementés, notamment pour leur fille, Léna. Que s'est-il passé ? Elle a fait une chute à l'école qui lui a valu un tour aux urgences. Amandine Pellissard a partagé ce nouveau coup de flippe, quelques semaines seulement après le séjour à l'hôpital d'Alina, en story sur Instagram : "Aux urgences depuis 17h... Léna a fait une chute à l'école. Sa maîtresse nous a demandé de venir la chercher à 16h car elle s'est cognée à la tête. A 16h45, Léna a été prise de vomissements. Nous sommes donc partis aux urgences aussitôt."

Finalement, "plus de peur que de mal" : "On la garde à la maison les prochaines 24h pour la surveiller. En tout cas RAS", a confié la participante à Familles nombreuses, la vie en XXL avant de préciser que sa fille a quand même un "léger traumatisme crânien, d'où les vomissements et maux de tête" : "Mais le bilan neurologique est ok." Amandine et Alexandre Pellissard ont donc pu ramener Léna à la maison.