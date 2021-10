Alyssa Milano revient sur sa guerre avec Shannen Doherty : "je me sens un peu coupable"

Alyssa Milano VS Shannen Doherty : "Je peux assumer la responsabilité d'une grande partie des tensions"

Dans La trilogie du samedi (RIP), il y avait notamment Charmed, sur les soeurs Halliwell. Et clairement, c'était l'une des séries phares des années 1990 ! Alyssa Milano, Shannen Doherty et Holly Marie Combs y incarnaient respectivement Phoebe, Prue et Piper, des sorcières aux pouvoirs magiques (dont le fameux "pouvoir des trois"). Et si à l'écran, Alyssa Milano et Shannen Doherty jouaient des sisters, en revanche dans la vie, c'était la guerre. L'interprète de Phoebe a même avoué avoir coupé les ponts avec deux actrices de Charmed. Et Rose McGowan (Paige) qui est arrivée au casting après le départ de Shannen Doherty avait aussi des conflits avec Alyssa Milano.

Et si Alyssa Milano et Rose McGowan sont toujours en froid, en revanche, l'actrice s'est réconciliée avec Shannen Doherty. Interrogée sur les tensions avec Shannen Doherty sur le tournage de Charmed, Alyssa Milano a révélé à Entertainment Tonight ce 26 octobre : "Je dirais que nous sommes cordiales" désormais.

D'ailleurs, l'actrice a avoué que c'était un peu de sa faute si elles ne s'étaient pas entendues : "Vous savez, je peux assumer la responsabilité d'une grande partie des tensions que nous avons eues. Je pense qu'une grande partie de nos problèmes est venue du fait que j'avais l'impression d'être en compétition, plutôt que d'être dans cette sororité dont la série parlait tant. Et je me sens un peu coupable de mon attitude qui a joué un rôle dans tout ça".