Álvaro Morte (La Casa de Papel) méconnaissable pour sa nouvelle série : le Professeur a bien changé

Même si on a pas encore vu la fin de La Casa de Papel (les derniers épisodes seront disponibles en décembre sur Netflix), les acteurs, eux, ont terminé le tournage et ont même posté des messages touchants pour marquer la fin de cette folle aventure. Mais ils ne chôment pas depuis qu'ils ont fait leurs adieux aux braqueurs ! Alors qu'Úrsula Corberó sera prochainement à l'affiche du film Snake Eyes et que Jaime Lorente est de retour avec la saison 2 de la série El Cid, Álvaro Morte a lui aussi un projet sur le feu.

Álvaro Morte a changé de look et c'est surprenant

C'est pour ce nouveau rôle que l'interprète du Professeur dans La Casa de Papel a complètement changé de look. Et franchement, si on l'avait croisé dans la rue, on ne l'aurait certainement pas reconnu ! Sur Instagram, l'acteur a dévoilé des photos de lui avec d'autres acteurs de sa future série et c'est un peu le choc. Grande barbe et cheveux longs, Álvaro Morte est méconnaissable sur les images. Adieu le look du Professeur !